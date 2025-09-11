Доходи Російської Федерації від продажів сирої нафти та нафтопродуктів у серпні цього року знизився до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни.

Про це з посиланням на Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) пише Reuters.

Падіння доходів РФ від нафти: що стало причиною

Серед причин труднощів РФ із енергетичною промисловістю – удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах та експортних трубопроводах, а також – західні санкції.

Зараз дивляться

МЕА підрахувало, що доходи впали на 920 млн доларів з липня – до 13,51 млрд доларів.

Цьому передувало зниження експорту сирої нафти та палива, а також зростання знижки на ціну флагманської російської нафти Urals приблизно до 56 доларів за барель, що нижче встановленого Заходом ліміту цін у 60 доларів за барель.

– Доходи Росії від експорту нафти залишаються близькими до п’ятирічного мінімуму, що зменшує податкові надходження та посилює уповільнення економічного зростання Росії, – йдеться у звіті агентства.

МЕА повідомляє, що експорт російської нафти та палива у серпні знизився на 70 000 барелів на день до 7,3 млн барелів на добу, при цьому ціни на сиру нафту знизилися на 30 000 барелів на добу, а на нафту – на 40 000 барелів на добу.

Крім того, видобуток нафти в Росії минулого місяця скоротився на 30 000 барелів на добу до 9,3 млн барелів на добу, що відповідає квотам на видобуток, встановленим Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, групою, відомою як ОПЕК+.

На початку вересня гранична ціна для компаній з Великої Британії, Швейцарії та ЄС, які транспортують російську нафту та надають послуги, знизилася до 47,60 долара за барель.

За даними МЕА, постачання сирої нафти в Казахстані скоротилося на 50 000 барелів на день з липня минулого місяця до 1,8 млн барелів на добу через перебої з експортом та розлив нафти на чорноморському терміналі, який обслуговує постачання Каспійського трубопровідного консорціуму.

Цей рівень перевищив квоту Казахстану в 1,53 млн барелів на добу на серпень згідно з угодою, укладеною з групою виробників ОПЕК+.

Згідно з розрахунками Reuters та інформацією з інших джерел, щоденний видобуток сирої нафти в Казахстані, без урахування газового конденсату, різновиду легкої нафти, зріс до 1,88 млн барелів на добу в серпні з 1,84 млн барелів на добу в липні.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.