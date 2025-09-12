Кремлевский диктатор Владимир Путин остановится только тогда, когда у него закончится горючее, заявил президент Владимир Зеленский.

Что заставит Путина закончить войну

Президент Украины заявил, что цель президента РФ – оккупация всей Украины, а российская военная машина остановится только тогда, когда закончатся ресурсы.

— Цель Путина – это оккупация всей Украины. И что бы он кому не говорил, понятно: он так раскрутил машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его изменить цели фундаментально. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится горючее, — подчеркнул он, выступая на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве.

Именно поэтому, отметил Зеленский, так важно, чтобы были сильные ответы на каждый вызов.

— Россия должна поверить, что Америка, Европа и Запад не позволят России воевать. Нужно действительно сильное давление, чтобы вместо цели оккупировать Украину или любую другую страну у Путина была цель сохранить свою систему, свою экономику, – добавил президент.

К тому же, Зеленский решительно откинул идею территориальных уступок как способа прекращения войны, назвав это лишь паузой, которая рано или поздно обернется новыми нападениями.

– Отдать Путину ту или иную землю Украины, чтобы он остановил войну – такого не будет. Это не решение. Это пауза. Как после 2008 года и Грузии, как после 2014 года и в Крыму и в Донецке.

По его словам, нужно не временное затишье, а гарантированное завершение войны, гарантированная безопасность для Украины и ответственность России за содеянное. Он подчеркнул, что “нужно гарантированное завершение войны, гарантированная безопасность для Украины, гарантированная ответственность России за то, что она сделала против Украины”.

