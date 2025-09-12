За минувшие сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение.

Такие данные 12 вересня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 12 вересня 2025

Карта бойових дій на 12 вересня 2025
Фото: ISW
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 297-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

