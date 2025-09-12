Сырский: РФ перебросила морскую пехоту под Доброполье, находим пути для обезвреживания
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления.
Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.
Сырский о поездке на Покровское и Добропольское направления
На командном пункте одного из армейских корпусов Сырский встретился с командирами для обсуждения особенностей оперативной обстановки.
Главнокомандующий заслушал предложения офицеров на местах относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника.
По его словам, военные находят эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья.
— Воины Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины достойно сдерживают натиск врага и восстанавливают контроль над территорией украинской Донецкой области, — отметил главнокомандующий ВСУ.
Сырский отдал необходимые распоряжения по обеспечению украинских подразделений боеприпасами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы.
Главнокомандующий также подчеркнул важность максимально эффективного использования имеющихся ресурсов и сохранения личного состава.
Фото: Александр Сырский