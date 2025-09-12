Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления.

Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

Сырский о поездке на Покровское и Добропольское направления

На командном пункте одного из армейских корпусов Сырский встретился с командирами для обсуждения особенностей оперативной обстановки.

Главнокомандующий заслушал предложения офицеров на местах относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника.

По его словам, военные находят эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья.

— Воины Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины достойно сдерживают натиск врага и восстанавливают контроль над территорией украинской Донецкой области, — отметил главнокомандующий ВСУ.

Сырский отдал необходимые распоряжения по обеспечению украинских подразделений боеприпасами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Главнокомандующий также подчеркнул важность максимально эффективного использования имеющихся ресурсов и сохранения личного состава.

Фото: Александр Сырский

