Атака российских дронов и вторжение в воздушное пространство Польши не являются случайностью.

Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины, генерал Кит Келлог на 21 ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Келлог об атаке дронов РФ на Польшу

— Залетело 19 дронов — это не может быть случайностью. Может быть одна ошибочная цель, может две, но не 19, — утверждает Кит Келлог.

По мнению генерала, российский диктатор Владимир Путин действует целенаправленно и посылает сигнал, на который хочет услышать ответ — может ли он еще дальше сдвинуть линии своих возможных действий.

Сейчас смотрят

— Вы уже видели это кино в Европе. Помните, когда Чемберлен сказал, что принес мир Европе, и что было дальше, — обратил внимание Келлог, намекая на договоренности Европы о компромиссах с немецким диктатором Адольфом Гитлером.

Келлог убежден, что если страны не учтут уроки истории, то будут двигаться к началу третьей мировой войны.

Однако генерал считает, что сейчас единство западных государств беспрецедентно. Он отметил, что со времен Второй мировой войны не видел, чтобы альянс западных стран был таким сильным и единым.

Например, он вспомнил визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского вместе с лидерами ряда стран Европы.

В то же время спецпредставитель президента США Дональда Трампа заявил, что полномасштабная война в Украине закончилась бы уже завтра, если бы Китай отрезал помощь России.

— Россия сейчас стала младшим партнером Китая. На данный момент можно говорить, что Китай имеет как экономическое преимущество над Россией, так и военную мощь, и даже историческое превосходство. Скажу больше: если бы Китай полностью прекратил свою помощь России, эта война уже завтра закончилась бы, — убежден Келлог.

Источник : Європейська правда

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.