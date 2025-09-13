Атака російських дронів і заліт у повітряний простір Польщі не є випадковістю.

Про це заявив спеціальний представник президента США з питань України, генерал Кіт Келлог на 21 щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Келлог про атаку дронів РФ на Польщу

– Залетіло 19 дронів – це не може бути випадковістю. Може бути одна хибна ціль, може дві, але не 19, – стверджує Кіт Келлог.

На думку генерала, російський диктатор Володимир Путін діє цілеспрямовано та посилає сигнал, на який прагне почути відповідь – чи може він ще далі посунути лінії своїх можливих дій.

– Ви вже це кіно бачили в Європі. Пам’ятаєте, коли Чемберлен сказав, що приніс мир Європі, і що було далі, – звернув увагу Келлог, натякаючи на домовленості Європи на компроміси із німецьким диктатором Адольфом Гітлером.

Келлог переконаний, що якщо країни не врахують уроки історії, тоді рухатимуться до початку третьої світової війни.

Проте генерал вважає, що зараз єдність західних держав є безпрецедентною. Він зазначив, що не бачив з часів Другої світової війни, щоб альянс західних країн був таким сильним та єдиним.

Наприклад, він пригадав візит у Вашингтон президента України Володимира Зеленського разом із лідерами низки країн Європи.

Водночас спецпредставник президента США Дональда Трампа заявив, що повномасштабна війна в Україні закінчилася б вже завтра, якби Китай відрізав допомогу Росії.

– Росія зараз стала молодшим партнером Китаю. Наразі можна говорити, що Китай має як і економічну перевагу над Росією, так і за військовою потугою, та навіть історично. Скажу більше: якби Китай повністю перерізав свою допомогу Росії – ця війна вже завтра завершилася б вже завтра, – переконаний Келлог.

Джерело : Європейська правда

