ДТП в Киеве произошло сегодня около 13:00 на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской.

44-летняя водительница Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения совершила наезд на пешехода и скрылась с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

ДТП в Киеве 13 сентября: что известно

По предварительной информации, водитель, двигаясь в первой полосе дороги, проигнорировала красный сигнал светофора и наехала на женщину-пешехода.

Пострадавшей оказалась 23-летняя военнослужащая, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора на пешеходном переходе.

В результате ДТП в Киеве сегодня пострадавшая получила многочисленные телесные повреждения и попала в больницу.

Как отметили правоохранители, после содеянного водительница покинула место происшествия, однако вскоре ее разыскали и задержали.

Водительница автомобиля заявила полицейским, что за рулем находился ее муж, который якобы скрылся с места аварии.

Однако правоохранители опровергли эту информацию и установили, что водительница находилась в состоянии алкогольного опьянения — 3,11 промилле.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Следствие продолжается.

Фото: Нацполиция Киева

