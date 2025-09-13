ДТП у Києві сталася сьогодні близько 13:00 на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської.

44-річна водійка Volkswagen у стані алкогольного сп’яніння скоїла наїзд на пішохода та втекла з місця пригоди.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

ДТП у Києві 13 вересня: що відомо

За попередньою інформацією, кермувальниця, рухаючись у першій смузі дороги, проігнорувала червоний сигнал світлофора та наїхала на жінку-пішохода.

Потерпілою виявилася 23-річна військовослужбовиця, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора на пішохідному переході.

Унаслідок пригоди в Києві сьогодні постраждала дістала численні тілесні ушкодження та потрапила до лікарні.

Як зазначили правоохоронці, після скоєного водійка залишила місце події, однак невдовзі її розшукали й затримали.

Кермувальниця авто заявляла поліцейським, що за кермом перебував її чоловік, який ніби-то втік з місця аварії.

Однак правоохоронці спростували цю інформацію та встановили, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння – 3,11 проміле.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Слідство триває.

Фото: Нацполіція Києва

