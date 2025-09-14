В Ленинградской области РФ ночью 14 сентября раздавались взрывы – подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ нанесли успешный удар по Киришскому НПЗ, расположенному на расстоянии более 800 км от государственной границы Украины.

Это подтвердили в командовании Сил беспилотных систем ВСУ.

Удар по Киришскому НПЗ в Ленинградской области РФ: что известно

— В ночь на 14 сентября операторы 14 отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли успешный удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу РФ – Киришинефтеоргсинтез в Ленинградской области, — говорится в сообщении.

В результате взрывов на территории Киришского НПЗ возник масштабный пожар, что подтверждается данными спутникового мониторинга NASA FIRMS.

Украинские военные уточняют результаты поражения.

Губернатор Ленградской области Александр Дрозденко сообщил, что в районе города Кириши якобы сбиты три беспилотника, и подтвердил пожар на НПЗ в результате падения обломков. По его словам, возгорание быстро потушили, жертв и пострадавших нет.

Это предприятие — основной поставщик нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей РФ. Ежегодно перерабатывает более 20 млн тонн нефти, поэтому считается вторым по величине НПЗ в России после Омского завода.

Он выпускает около 80 видов нефтепродуктов, в частности бензины, дизельное топливо, мазуты и авиационное реактивное топливо, которыми, в частности, обеспечивает российскую армию.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 299-е сутки.

