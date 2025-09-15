Для ведения скрытой разведки: StarLight News объявляет сбор на комплекс BARAK-2 для 147 бригады ДШВ
StarLight News к 25-летию Фактов ICTV и 30-летию Вікна СТБ начинают совместный трехдневный сбор на аудиометрический комплекс BARAK-2 для 147 отдельной артиллерийской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Сбор на комплекс BARAK-2 для 147 бригады ДШВ
Цель сбора: 2 500 000 грн на аудиометрический комплекс BARAK-2.
Пожертвовать на нужды 147 отдельной артиллерийской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ можно по ссылке на банку или QR-коду.
147 отдельная артиллерийская бригада является новым военным соединением в составе Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины.
Бригада была сформирована во второй половине 2025 года как часть 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Основная задача подразделения – обеспечение высокоточной и дальнобойной огневой поддержки для десантно-штурмовых частей.
Фото: Десантно-штурмовые войска ВСУ