StarLight News до 25-річчя Фактів ICTV та 30-річчя Вікон СТБ розпочинають спільний триденний збір на аудіометричний комплекс BARAK-2 для 147 окремої артилерійської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Збір на комплекс BARAK-2 для 147 бригади ДШВ

Багатофункціональний аудіометричний комплекс BARAK-2 призначений для ведення прихованої звукової розвідки позицій артилерії.

Він допомагає визначати точні координати стріляючих гармат противника для контрбатарейної боротьби.

Комплекс BARAK-2 виявляє міномети на відстані до 10 км, 122-мм артилерію – до 30 км з точністю до 1%.

Крім цього, він має високу маневровість, автономність та малогабаритну установку, а також простий в обслуговуванні.

Ціль збору: 2 500 000 грн на аудіометричний комплекс BARAK-2.

Задонатити на потреби 147 окремої артилерійської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ можна за посиланням на банку або QR-кодом.

147 окрема артилерійська бригада є новим військовим з’єднанням у складі Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил України.

Бригада була сформована у другій половині 2025 року як частина 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Основне завдання підрозділу – забезпечення високоточної та далекобійної вогневої підтримки для десантно-штурмових частин.

Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

