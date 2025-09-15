Для ведення прихованої розвідки: StarLight News оголошує збір на комплекс BARAK-2 для 147 бригади ДШВ
StarLight News до 25-річчя Фактів ICTV та 30-річчя Вікон СТБ розпочинають спільний триденний збір на аудіометричний комплекс BARAK-2 для 147 окремої артилерійської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Збір на комплекс BARAK-2 для 147 бригади ДШВ
Багатофункціональний аудіометричний комплекс BARAK-2 призначений для ведення прихованої звукової розвідки позицій артилерії.
Він допомагає визначати точні координати стріляючих гармат противника для контрбатарейної боротьби.
Комплекс BARAK-2 виявляє міномети на відстані до 10 км, 122-мм артилерію – до 30 км з точністю до 1%.
Крім цього, він має високу маневровість, автономність та малогабаритну установку, а також простий в обслуговуванні.
Ціль збору: 2 500 000 грн на аудіометричний комплекс BARAK-2.
Задонатити на потреби 147 окремої артилерійської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ можна за посиланням на банку або QR-кодом.
147 окрема артилерійська бригада є новим військовим з’єднанням у складі Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил України.
Бригада була сформована у другій половині 2025 року як частина 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.
Основне завдання підрозділу – забезпечення високоточної та далекобійної вогневої підтримки для десантно-штурмових частин.
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ