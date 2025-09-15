1 сентября в украинских школах прозвучал первый звонок. Маленькие украинцы встретили его по-разному, ведь кто-то пошел в школу с цветами, кто-то открыл ноутбук в городе под обстрелами или в оккупации, или даже за тысячи километров от родного дома.

Сколько школ в Украине в 2025 году и как они будут работать, читайте в нашем материале.

Сколько школ работает в Украине

Как сообщил в интервью для Зеркала недели председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, в 2025–2026 учебном году в Украине планируется работа примерно 12 тысяч школ.

Сколько школ работает в Украине очно, дистанционно и в смешанном формате:

более 8 тысяч будут функционировать очно,

около 2,5 тысячи — в смешанном формате,

1,5 тысячи — дистанционно.

Какое количество школ в Украине разрушено

На данный момент из-за обстрелов повреждено 1779 школ, а 226 — разрушено.

Сергей Бабак подчеркнул, что дистанционное обучение в основном организовано для школ в прифронтовых районах, в зонах возможных боевых действий и для тех учреждений, которые не имеют укрытий.

Например, в Харькове еще в 2022 году Совет обороны принял решение, что обучение будет проводиться дистанционно или смешанно, с занятиями в укрытиях из-за короткого времени подлета баллистики. Подобные решения принимают и в других общинах прифронтовых или потенциально опасных зон.

В Украине таких общин насчитывается 238, что составляет примерно 16% от общего количества. Это, в частности, части Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областей и приграничные общины Сумщины и Черниговщины.

В каждом случае формат обучения в школах Украины определяет областной Совет обороны в соответствии с приказом №376 и правительственной программой поддержки прифронтовых территорий.

Как будут выставлять оценки ученикам, обучающимся за рубежом

По словам Сергея Бабака, теперь официально признаются не только оценки, полученные в украинских школах, но и результаты обучения за рубежом, то есть в школах, на курсах, в субботних или воскресных заведениях, а также самостоятельно усвоенные знания.

Ранее это было лишь рекомендацией, и школы могли отказываться зачислять такие оценки. Теперь это обязательно, ведь Кабмин утвердил порядок и таблицу перевода иностранных оценок в нашу 12-балльную систему. Единственное исключение — украиноведческий компонент (язык, литература, история, география), который нужно изучать отдельно — дистанционно или в субботних школах за рубежом.

МОН уже создало реестр заведений за рубежом, которые преподают украиноведческие предметы. Многие украинские дистанционные школы ввели специальные программы, чтобы дети могли изучать эти предметы в выходные или вечернее время. Это помогает уменьшить нагрузку и одновременно поддерживает связь с Украиной.

Некоторые страны даже интегрируют украиноведческие предметы в общие классы для украинских детей. Например, Польша обращалась с официальным запросом, чтобы получить программу и адаптировать ее для своих школ, где учится много украинских детей.

