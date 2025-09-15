Скільки шкіл в Україні: актуальні дані на 2025–2026 навчальний рік
1 вересня в українських школах пролунав перший дзвоник. Маленькі українці зустріли його по-різному, адже хтось пішов до школи з квітами, хтось відкрив ноутбук у місті під обстрілами чи в окупації, або навіть за тисячі кілометрів від рідного дому.
Скільки шкіл в Україні в 2025 році та як вони працюватимуть, читайте в нашому матеріалі.
Скільки шкіл працює в Україні
Як повідомив у інтерв’ю для Дзеркала тижня голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, у 2025–2026 навчальному році в Україні планується робота приблизно 12 тисяч шкіл.
Скільки шкіл працює в Україні очно, дистанійно та у змішаному форматі:
- понад 8 тисяч функціонуватимуть очно,
- близько 2,5 тисячі — у змішаному форматі,
- 1,5 тисячі — дистанційно.
Яка кількість шкіл в Україні зруйнована
Наразі через обстріли пошкоджено 1779 шкіл, а 226 — зруйновано.
Сергій Бабак наголосив, що дистанційне навчання здебільшого організоване для шкіл у прифронтових районах, у зонах можливих бойових дій та для тих закладів, що не мають укриттів.
Наприклад, у Харкові ще 2022 року Рада оборони ухвалила рішення, що навчання проводитиметься дистанційно або змішано, з заняттями в укриттях через короткий час підльоту балістики. Подібні рішення приймають і в інших громадах прифронтових або потенційно небезпечних зон.
В Україні таких громад налічується 238, що становить приблизно 16% від загальної кількості. Це, зокрема, частини Харківської, Запорізької, Дніпропетровської областей та прикордонні громади Сумщини й Чернігівщини.
В кожному випадку формат навчання у школах України визначає обласна Рада оборони відповідно до наказу №376 та урядової програми підтримки прифронтових територій.
Як виставлятимуть оцінки учням, що навчаються за кордоном
За словами Сергія Бабака, тепер офіційно визнаються не лише оцінки, отримані в українських школах, а й результати навчання за кордоном, тобто у школах, на курсах, у суботніх чи недільних закладах, а також самостійно опановані знання.
Раніше це було лише рекомендацією, і школи могли відмовлятися зараховувати такі оцінки. Тепер це обов’язково, адже Кабмін затвердив порядок та таблицю переведення іноземних оцінок у нашу 12-бальну систему. Єдиний виняток — українознавчий компонент (мова, література, історія, географія), який потрібно вивчати окремо — дистанційно або у суботніх школах за кордоном.
МОН вже створило реєстр закладів за кордоном, що викладають українознавчі предмети. Багато українських дистанційних шкіл запровадили спеціальні програми, щоб діти могли вивчати ці предмети у вихідні чи вечірній час. Це допомагає зменшити навантаження і водночас підтримує зв’язок із Україною.
Деякі країни навіть інтегрують українознавчі предмети у загальні класи для українських дітей. Наприклад, Польща зверталася з офіційним запитом, щоб отримати програму і адаптувати її для своїх шкіл, де навчається багато українських дітей.