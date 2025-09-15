1 вересня в українських школах пролунав перший дзвоник. Маленькі українці зустріли його по-різному, адже хтось пішов до школи з квітами, хтось відкрив ноутбук у місті під обстрілами чи в окупації, або навіть за тисячі кілометрів від рідного дому.

Скільки шкіл в Україні в 2025 році та як вони працюватимуть, читайте в нашому матеріалі.

Скільки шкіл працює в Україні

Як повідомив у інтерв’ю для Дзеркала тижня голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, у 2025–2026 навчальному році в Україні планується робота приблизно 12 тисяч шкіл.

Скільки шкіл працює в Україні очно, дистанійно та у змішаному форматі:

понад 8 тисяч функціонуватимуть очно,

близько 2,5 тисячі — у змішаному форматі,

1,5 тисячі — дистанційно.

Яка кількість шкіл в Україні зруйнована

Наразі через обстріли пошкоджено 1779 шкіл, а 226 — зруйновано.

Сергій Бабак наголосив, що дистанційне навчання здебільшого організоване для шкіл у прифронтових районах, у зонах можливих бойових дій та для тих закладів, що не мають укриттів.

Наприклад, у Харкові ще 2022 року Рада оборони ухвалила рішення, що навчання проводитиметься дистанційно або змішано, з заняттями в укриттях через короткий час підльоту балістики. Подібні рішення приймають і в інших громадах прифронтових або потенційно небезпечних зон.

В Україні таких громад налічується 238, що становить приблизно 16% від загальної кількості. Це, зокрема, частини Харківської, Запорізької, Дніпропетровської областей та прикордонні громади Сумщини й Чернігівщини.

В кожному випадку формат навчання у школах України визначає обласна Рада оборони відповідно до наказу №376 та урядової програми підтримки прифронтових територій.

Як виставлятимуть оцінки учням, що навчаються за кордоном

За словами Сергія Бабака, тепер офіційно визнаються не лише оцінки, отримані в українських школах, а й результати навчання за кордоном, тобто у школах, на курсах, у суботніх чи недільних закладах, а також самостійно опановані знання.

Раніше це було лише рекомендацією, і школи могли відмовлятися зараховувати такі оцінки. Тепер це обов’язково, адже Кабмін затвердив порядок та таблицю переведення іноземних оцінок у нашу 12-бальну систему. Єдиний виняток — українознавчий компонент (мова, література, історія, географія), який потрібно вивчати окремо — дистанційно або у суботніх школах за кордоном.

МОН вже створило реєстр закладів за кордоном, що викладають українознавчі предмети. Багато українських дистанційних шкіл запровадили спеціальні програми, щоб діти могли вивчати ці предмети у вихідні чи вечірній час. Це допомагає зменшити навантаження і водночас підтримує зв’язок із Україною.

Деякі країни навіть інтегрують українознавчі предмети у загальні класи для українських дітей. Наприклад, Польща зверталася з офіційним запитом, щоб отримати програму і адаптувати її для своїх шкіл, де навчається багато українських дітей.

