Оккупация Купянска Харьковской области является стратегической целью российских захватчиков, и врагу частично удается прорываться в город.

Об этом в эфире Суспільного заявил спикер ОСУВ Днепр Алексей Бельский.

Россияне хотят прорваться в Купянск

По состоянию на 15 сентября враг не вошел в город, однако отдельным ДРГ удается проникать.

Сейчас смотрят

— Официально россияне не вошли, но есть диверсионные группы. Тактика переодевания нарушает законы войны, но эта тактика для них удачна, — заявил спикер Алексей Бельский.

Сейчас оккупанты пытаются накопить свою живую силу на северных окраинах Купянска, переодеваются в гражданские и используют поддельные документы.

— К сожалению, многие местные не захотели уезжать, сидят там под бомбардировками. Те оккупанты, которые инфильтрировались (просочились), осуществляют контрдиверсионную операцию, прочесывают районы Купянска, работают в районах Купянска, — добавил Бельский.

По его словам, распознавать вражеских диверсантов удается по их произношению или восточным чертам лица.

Алексей Бельский также рассказал, что газовая труба, по которой россиянам удалось добраться до северных окраин Купянска, находится под огневым контролем Сил обороны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.