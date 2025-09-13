Ситуация в городе Купянск и его окрестностях под контролем Вооруженных сил Украины, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация в Купянске под контролем ВСУ

В городе Купянск ситуация контролируемая, проводятся контрдиверсионная операция, вокруг города – поисково-ударные действия.

В то же время, враг продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска.

Сейчас смотрят

— Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город, — говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нити из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем Сил обороны.

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала операции, за две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 — безвозвратные. На подходах к Купянску, в районах н. п. Радьковка и Голубовка, наши воины обезвредили всего 265 россиян. В районе самого города – еще 128.

Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд, давая показания, которые будут использованы против оккупантов, информирует Генштаб.

Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается.

— Нашими подразделениями принимаются необходимые меры по усилению устойчивости обороны и ликвидации врага, — отмечают в Генштабе.

Со своей стороны руководитель городской военной администрации Андрей Беседин эфире телемарафона Єдині новини заявил, что Deepstate поспешил, обновив карту, в которой обозначил часть жилых кварталов на севере Купянска захваченными россиянами, поскольку оккупантов нет в городе.

– Deepstate спешит. Нет россиян в Купянске, бои идут в окрестностях, это соседняя община. Очень близко к городу, но… Каждый час на связи с нашими военными, они дают отпор, хотя россияне ежедневно бросают все больше и больше сил, чтобы осуществить их мечту — захватить Купянск, — сказал Беседин.

В то же время он отметил, что ситуация в городе критическая – нет света, воды и газа. По его словам, из-за постоянных обстрелов возобновить коммуникации нет возможности.

К тому же, он добавил, что 95% города либо разрушено, либо повреждено. Несмотря на это, в городе и общине до сих пор остаются люди, в том числе 1800 гражданских жителей в самой общине, и 760 человек на правобережье города Купянск.

Напомним, что в конце августа Силы обороны Украины освободили село Мирное Харьковской области, из которого российские войска могли контролировать трассу на город Купянск.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.