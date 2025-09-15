Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами танкистов, защищающих Украину от российской агрессии.

Глава государства подчеркнул, что воины-танкисты являются гордостью страны. У них есть значительный боевой опыт и они готовы делиться им с союзниками.

Об этом Зеленский сообщил 15 сентября в Telegram.

Зеленский вручил государственные награды танкистам

— Храбрость и меткость наших воинов-танкистов, огневая мощь и маневренность танков, как и прежде, имеют значение для защиты украинских позиций и уничтожения российских солдат, их позиций и укреплений, — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что в составе боевых бригад действует более 100 танковых батальонов.

Это опытные и боеспособные формирования, которые составляют весомую танковую силу в Европе и являются предметом гордости для Украины.

— Сегодня отмечаем государственными наградами лучших воинов – тех, кто проявил себя в защите нашего государства, наших позиций. Еще раз поздравляю всех наших воинов-танкистов. Спасибо вам, – написал Зеленский.

Напомним, 14 сентября в Украине отметили День танковых войск. Этот праздник был установлен указом президента 9 сентября 2023 года, заменив прежний День танкиста.

По случаю празднования глава государства поблагодарил военных-танкистов за их отвагу, мужество и профессионализм.

По его словам, украинские танковые экипажи заходят в самые горячие точки, прикрывают пехоту, ведут огонь по позициям врага и спасают жизни побратимов.

