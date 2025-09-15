Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами танкістів, що захищають Україну від російської агресії.

Глава держави наголосив, що воїни-танкісти є гордістю країни. Вони мають значний бойовий досвід і готові ділитися ним із союзниками.

Про це Зеленський повідомив 15 вересня у Telegram.

Зеленський вручив державні нагороди танкістам

– Хоробрість і влучність наших воїнів-танкістів, вогнева потужність і маневреність танків, як і раніше, мають значення для захисту українських позицій та знищення російських солдатів, їхніх позицій та укріплень, – йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що у складі бойових бригад діє понад 100 танкових батальйонів.

Це досвідчені та боєздатні формування, які становлять вагому танкову силу в Європі та є предметом гордості для України.

– Сьогодні відзначаємо державними нагородами найкращих воїнів – тих, хто проявив себе в захисті нашої держави, наших позицій. Ще раз вітаю всіх наших воїнів-танкістів. Дякую вам, – написав Зеленський.

Нагадаємо, 14 вересня в Україні відзначили День танкових військ. Це свято було встановлено указом президента 9 вересня 2023 року, замінивши колишній День танкіста.

З нагоди відзначення глава держави подякував військовим-танкістам за їхню відвагу, мужність і професіоналізм.

За його словами, українські танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога та рятують життя побратимів.

