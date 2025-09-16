Готовили диверсию: в Ямполе Донецкой области обезвредили оккупантов
Российские оккупанты прибегли к грубому нарушению норм международного гуманитарного права, пытаясь под видом гражданских провести диверсионную операцию в Ямполе Донецкой области.
Об этом сообщает 11 армейский корпус — армейское объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Попытка диверсии в Ямполе Донецкой области
По данным военных, противник в гражданской одежде пытался проникнуть в населенный пункт и организовать диверсионную деятельность в тылу Сил обороны.
Отдельные группы оккупантов прятались в частных домах, подвалах и других сооружениях, используя мирных жителей в качестве прикрытия.
Подразделения 11 армейского корпуса провели комплекс антитеррористических мероприятий, в ходе которых враг был обнаружен, окружен и уничтожен.
На данный момент Ямполь и окружающие территории полностью контролируются Силами обороны.
Никаких тактических успехов противник не достиг, все его попытки провести разведывательно-диверсионную деятельность были сорваны.
Защитники отмечают, что враг продолжает пытаться проникать небольшими группами, используя природные условия местности и гражданскую застройку.
Мониторинг ситуации продолжается, меры противодействия подобным действиям усиливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: 11 армейский корпус