Російські окупанти вдалися до грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права, намагаючись під виглядом цивільних провести диверсійну операцію в Ямполі Донецької області.

Про це повідомляє 11 армійський корпус – армійське об’єднання Сухопутних військ Збройних Сил України.

Спроба диверсії в Ямполі Донецької області

За даними військових, противник у цивільному одязі намагався проникнути в населений пункт та організувати диверсійну діяльність у тилу Сил оборони.

Зараз дивляться

Окремі групи окупантів ховалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи мирних жителів як прикриття.

Підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, під час яких ворога було виявлено, оточено та знищено.

Станом на зараз Ямпіль і навколишні території повністю контролюються Силами оборони.

Жодних тактичних успіхів противник не досяг, усі його спроби провести розвідувально-диверсійну діяльність були зірвані.

Захисники зазначають, що ворог продовжує намагатися просочуватися малими групами, використовуючи природні умови місцевості та цивільну забудову.

Моніторинг ситуації триває, заходи протидії подібним діям посилюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 301-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: 11 армійський корпус

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.