Ночью 16 сентября произошел ряд важных событий для Украины и международного сообщества.

В Сумах и Запорожье прогремели взрывы в результате российских атак, в США президент Дональд Трамп заявил о новом ударе по судну с наркотиками из Венесуэлы, а Кабмин Украины подал в парламент проект госбюджета на 2026 год. Кроме того, Великобритания объявила о готовности направить истребители RAF Typhoon в Польшу для усиления миссии НАТО.

Кроме того, Израиль начал наземную операцию по захвату города Газа, а в Украине зафиксированы новые вражеские атаки в Киевской и Харьковской областях.

Подробнее об основных событиях ночи и утра 16 сентября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Сумах

Сегодня ночью, 16 сентября, российские дроны атаковали Сумы.

Зафиксировано два попадания – не в жилом секторе. Пострадавших среди людей нет.

Один удар пришелся по складскому зданию, где возник пожар. Другой привел к отключению электроэнергии в одном из районов города.

С 02:50 без света остался и один из водозаборов.

До утра воду подавали по графику со сниженным давлением.

Взрывы в Запорожье

С 23:30 и почти до первой ночи раздавались взрывы в Запорожье.

По данным главы ОВА Ивана Федорова и ГСЧС, погиб один человек, еще 13 получили ранения, среди них двое детей 4 и 17 лет.

Ракеты разрушили частные дома и нежилые помещения.

Возникли масштабные пожары: горели три жилых дома, СТО площадью 600 кв. м, два грузовика и другие объекты.

Повреждены автомобили, фасады и окна зданий.

Второй удар США по судну с наркотиками из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили еще одно судно, которое перевозило наркотики из Венесуэлы в международных водах.

По данным Associated Press, погибли три человека.

Это уже второй удар по венесуэльским судам за последние две недели. Ранее сообщалось об уничтожении катера и 11 погибшими.

В Белом доме отмечают, что эти атаки направлены против банды Tren de Aragua и наркокартелей.

В Раду внесен проект бюджета-2026

Кабмин подал в Верховную Раду проект госбюджета-2026.

Общие расходы – 4,8 трлн грн, доходы – 2,826 трлн грн.

Дефицит прогнозируется на уровне 18,4% ВВП, потребность во внешнем финансировании – более 2 трлн грн.

На оборону предусмотрено 2,8 трлн грн, из которых не менее 44,3 млрд грн – на производство вооружения в Украине.

Среди других статей расходов:

образование – 265,4 млрд грн;

наука – 19,9 млрд грн;

здравоохранение – 258 млрд грн;

социальная сфера – 467,1 млрд грн;

поддержка ветеранов – 17,9 млрд грн;

бизнес – 41,5 млрд грн;

агросектор – 13,1 млрд грн;

культура – 15,8 млрд грн.

Истребители RAF Typhoon будут патрулировать в Польше

Великобритания заявила о готовности направить истребители RAF Typhoon для участия в миссии НАТО Eastern Sentry.

Они будут патрулировать небо Польши и других стран восточного фланга Альянса.

По словам министра обороны Джона Хилли, это ответ на вторжение российских дронов в Польшу и Румынию.

В миссии также примут участие французские, немецкие, датские, нидерландские и польские самолеты.

В британской операции примут участие 400 военных и самолет-заправщик Voyager.

Израиль начал наступление в городе Газа

Армия обороны Израиля начала масштабную наземную операцию против группировок в Газе.

В городе раздаются мощные взрывы, авиация наносит серию ударов по позициям боевиков. По данным местных СМИ, израильские танки прорвались на окраины.

Очевидцы сообщают, что ситуация усложняется с каждым часом, а риск для мирных жителей резко возрастает.

Повторная атака дронов в Киевской области

В ночь на 16 сентября враг атаковал торговый объект в Киевской области.

После попадания БПЛА на стоянке автомобилей вспыхнул пожар.

Когда на место прибыли спасатели и начали тушение, дроны нанесли повторный удар.

Огнем повреждены два пожарных автомобиля. Возгорание ликвидировали.

Ночной пожар в Харьковской области

Российские войска атаковали поселок Великий Бурлук в Купянском районе.

В результате удара дрона вспыхнул склад агропредприятия, площадь возгорания достигла около тысячи кв. метров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.

