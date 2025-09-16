События ночи 16 сентября: взрывы в Сумах и Запорожье, проект бюджета-2026 в Раде
Ночью 16 сентября произошел ряд важных событий для Украины и международного сообщества.
В Сумах и Запорожье прогремели взрывы в результате российских атак, в США президент Дональд Трамп заявил о новом ударе по судну с наркотиками из Венесуэлы, а Кабмин Украины подал в парламент проект госбюджета на 2026 год. Кроме того, Великобритания объявила о готовности направить истребители RAF Typhoon в Польшу для усиления миссии НАТО.
Кроме того, Израиль начал наземную операцию по захвату города Газа, а в Украине зафиксированы новые вражеские атаки в Киевской и Харьковской областях.
Подробнее об основных событиях ночи и утра 16 сентября – в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Сумах
- Взрывы в Запорожье
- Второй удар США по судну с наркотиками из Венесуэлы
- В Раду внесен проект бюджета-2026
- Истребители RAF Typhoon будут патрулировать в Польше
- Израиль начал наступление на город Газа
- Повторная атака дронов в Киевской области
- Ночной пожар в Харьковской области
Взрывы в Сумах
Сегодня ночью, 16 сентября, российские дроны атаковали Сумы.
Зафиксировано два попадания – не в жилом секторе. Пострадавших среди людей нет.
Один удар пришелся по складскому зданию, где возник пожар. Другой привел к отключению электроэнергии в одном из районов города.
С 02:50 без света остался и один из водозаборов.
До утра воду подавали по графику со сниженным давлением.
Взрывы в Запорожье
С 23:30 и почти до первой ночи раздавались взрывы в Запорожье.
По данным главы ОВА Ивана Федорова и ГСЧС, погиб один человек, еще 13 получили ранения, среди них двое детей 4 и 17 лет.
Ракеты разрушили частные дома и нежилые помещения.
Возникли масштабные пожары: горели три жилых дома, СТО площадью 600 кв. м, два грузовика и другие объекты.
Повреждены автомобили, фасады и окна зданий.
Второй удар США по судну с наркотиками из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили еще одно судно, которое перевозило наркотики из Венесуэлы в международных водах.
По данным Associated Press, погибли три человека.
Это уже второй удар по венесуэльским судам за последние две недели. Ранее сообщалось об уничтожении катера и 11 погибшими.
В Белом доме отмечают, что эти атаки направлены против банды Tren de Aragua и наркокартелей.
В Раду внесен проект бюджета-2026
Кабмин подал в Верховную Раду проект госбюджета-2026.
Общие расходы – 4,8 трлн грн, доходы – 2,826 трлн грн.
Дефицит прогнозируется на уровне 18,4% ВВП, потребность во внешнем финансировании – более 2 трлн грн.
На оборону предусмотрено 2,8 трлн грн, из которых не менее 44,3 млрд грн – на производство вооружения в Украине.
Среди других статей расходов:
- образование – 265,4 млрд грн;
- наука – 19,9 млрд грн;
- здравоохранение – 258 млрд грн;
- социальная сфера – 467,1 млрд грн;
- поддержка ветеранов – 17,9 млрд грн;
- бизнес – 41,5 млрд грн;
- агросектор – 13,1 млрд грн;
- культура – 15,8 млрд грн.
Истребители RAF Typhoon будут патрулировать в Польше
Великобритания заявила о готовности направить истребители RAF Typhoon для участия в миссии НАТО Eastern Sentry.
Они будут патрулировать небо Польши и других стран восточного фланга Альянса.
По словам министра обороны Джона Хилли, это ответ на вторжение российских дронов в Польшу и Румынию.
В миссии также примут участие французские, немецкие, датские, нидерландские и польские самолеты.
В британской операции примут участие 400 военных и самолет-заправщик Voyager.
Израиль начал наступление в городе Газа
Армия обороны Израиля начала масштабную наземную операцию против группировок в Газе.
В городе раздаются мощные взрывы, авиация наносит серию ударов по позициям боевиков. По данным местных СМИ, израильские танки прорвались на окраины.
Очевидцы сообщают, что ситуация усложняется с каждым часом, а риск для мирных жителей резко возрастает.
Повторная атака дронов в Киевской области
В ночь на 16 сентября враг атаковал торговый объект в Киевской области.
После попадания БПЛА на стоянке автомобилей вспыхнул пожар.
Когда на место прибыли спасатели и начали тушение, дроны нанесли повторный удар.
Огнем повреждены два пожарных автомобиля. Возгорание ликвидировали.
Ночной пожар в Харьковской области
Российские войска атаковали поселок Великий Бурлук в Купянском районе.
В результате удара дрона вспыхнул склад агропредприятия, площадь возгорания достигла около тысячи кв. метров.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.
Фото: Запорожская ОДА