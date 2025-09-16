Президент США Дональд Трамп должен принять “решительные личные меры” и “заставить Путина бояться”, введя мощный пакет санкций и установив четкие гарантии безопасности для Украины.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Зеленский ждет от Трампа четкой позиции по войне в Украине

Он призвал американского лидера занять “четкую позицию” по пакету санкций против России и гарантиям безопасности для Украины, чтобы положить конец этой войне.

— Я считаю, что США достаточно сильны, чтобы принимать самостоятельные решения. Я считаю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы ПВО в необходимом количестве, ведь США имеют их достаточно, — отметил глава государства.

Зеленский также выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты могут применить достаточные санкции, способные нанести ущерб экономике РФ, а сам Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина его бояться.

— Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России. И все, чего сейчас не хватает, — это сильный пакет санкций от США, — пояснил он.

Президент Украины также высказался по поводу недавнего саммита Трампа и Путина на Аляске, отметив, что если бы это была трехсторонняя встреча, “мы бы добились какого-то результата”.

Накануне американский президент Дональд Трамп впервые заявил о России как о стране-агрессоре.

Источник : Sky News

