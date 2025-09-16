Змусьте Путіна боятися: Зеленський чекає від Трампа чіткої позиції щодо війни
Президент США Дональд Трамп має вжити “рішучих особистих заходів” і “змусити Путіна боятися”, запровадивши потужний пакет санкцій та встановивши чіткі гарантії безпеки для України.
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.
Зеленський чекає від Трампа чіткої позиції щодо війни в Україні
Він закликав американського лідера зайняти “чітку позицію” щодо пакету санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб покласти край цій війні.
– Я вважаю, що США достатньо сильні, щоб ухвалювати самостійні рішення. Я вважаю, що Дональд Трамп може надати нам системи ППО в необхідній кількості, адже США мають їх достатньо, – зауважив глава держави.
Зеленський також висловив впевненість у тому, що Сполучені Штати можуть застосувати достатні санкції, що здатні завдати шкоди економіці РФ, а сам Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна його боятися.
– Європа вже ввела 18 пакетів санкцій проти Росії. І все, чого зараз бракує, – це сильний пакет санкцій від США, – пояснив він.
Президент України також висловився щодо недавнього саміту Трампа і Путіна на Алясці, зауваживши, що якби це була тристороння зустріч, “ми б домоглися якогось результату”.
Напередодні американський президент Дональд Трамп вперше заявив про Росію як про країну-агресора.