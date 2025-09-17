Верховная Рада на пленарном заседании 17 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №13266 О военном омбудсмене, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.

Закон 13266: какие функции будет выполнять военный омбудсмен

Контроль за сектором безопасности и обороны в части соблюдения прав военнослужащих, резервистов и военнообязанных во время прохождения сборов.

Выявление нарушений, причин и условий, которые к ним приводят, а также разработка предложений для их минимизации и устранения.

Рассматривать жалобы и проводить проверки относительно вероятного нарушения прав. Он имеет право запрашивать и получать необходимую информацию, включая данные с ограниченным доступом. Омбудсмен не имеет права разглашать сведения о личной жизни заявителя без его согласия.

Военный омбудсмен назначается президентом Украины, а увольнение происходит по решению главы государства в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением полномочий.

Он ежегодно будет подавать отчет о своей деятельности президенту и Верховной Раде до 30 марта следующего года.

Отчет будет публичным (кроме информации с ограниченным доступом) на официальном сайте омбудсмена.

Источник : Верховная Рада

