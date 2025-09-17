Валентина Летяк, редактор ленты
Рада приняла во втором чтении закон о военном омбудсмене
Верховная Рада на пленарном заседании 17 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №13266 О военном омбудсмене, инициированный президентом Владимиром Зеленским.
За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.
Закон 13266: какие функции будет выполнять военный омбудсмен
- Контроль за сектором безопасности и обороны в части соблюдения прав военнослужащих, резервистов и военнообязанных во время прохождения сборов.
- Выявление нарушений, причин и условий, которые к ним приводят, а также разработка предложений для их минимизации и устранения.
- Рассматривать жалобы и проводить проверки относительно вероятного нарушения прав. Он имеет право запрашивать и получать необходимую информацию, включая данные с ограниченным доступом. Омбудсмен не имеет права разглашать сведения о личной жизни заявителя без его согласия.
Военный омбудсмен назначается президентом Украины, а увольнение происходит по решению главы государства в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением полномочий.
Он ежегодно будет подавать отчет о своей деятельности президенту и Верховной Раде до 30 марта следующего года.
Отчет будет публичным (кроме информации с ограниченным доступом) на официальном сайте омбудсмена.
Источник: Верховная Рада
