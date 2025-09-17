В кабинете мэра Львова Садового нашли устройство для прослушивания: что известно
В кабинете мэра Львова Андрея Садового нашли прослушивающее устройство.
Об этом сам мэр сообщил у себя в соцсетях.
Прослушка в кабинете Садового: что известно
Он рассказал, что в обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон.
– На прошлой неделе телефон начал “виснуть”, отдали в ремонт – результат видите. Кому и зачем это нужно – должны выяснить правоохранители, – сказал Андрей Садовый.
На опубликованном видео львовский мэр продемонстрировал зарядное устройство, к которому прикрепили аппаратуру.
В моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій.
У зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав «виснути», віддали в ремонт — результат бачите.
Кому і навіщо це потрібно — мають з’ясувати правоохоронці. pic.twitter.com/lVAowDxq2i
— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) September 17, 2025
Пока неизвестно, кто, когда и зачем прослушивал Садового.
– Если это сделали иностранные спецслужбы, тогда СБУ и другие контролирующие органы, которые этим занимаются, должны сработать. Если это сделали украинцы, кто-то из украинских спецслужб, то у меня есть вопрос – зачем делать такую халяву и так “капарно” это все делать, – задался вопросами Садовый.
Он сообщил, что хотел бы, чтобы ситуацию расследовали и дали ему ответы на вопросы.
Напомним, в 2023 году в одном из помещений, где должен был находиться на тот момент главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, нашли неизвестное устройство. Известно, что оно не работало.
Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили информацию об обнаружении элементов прослушивания.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 359 (Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.
Источник: Андрей Садовой