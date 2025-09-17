В кабинете мэра Львова Андрея Садового нашли прослушивающее устройство.

Об этом сам мэр сообщил у себя в соцсетях.

Прослушка в кабинете Садового: что известно

Он рассказал, что в обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон.

Сейчас смотрят

– На прошлой неделе телефон начал “виснуть”, отдали в ремонт – результат видите. Кому и зачем это нужно – должны выяснить правоохранители, – сказал Андрей Садовый.

На опубликованном видео львовский мэр продемонстрировал зарядное устройство, к которому прикрепили аппаратуру.

В моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій.

У зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав «виснути», віддали в ремонт — результат бачите. Кому і навіщо це потрібно — мають з’ясувати правоохоронці. pic.twitter.com/lVAowDxq2i — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) September 17, 2025

Пока неизвестно, кто, когда и зачем прослушивал Садового.

– Если это сделали иностранные спецслужбы, тогда СБУ и другие контролирующие органы, которые этим занимаются, должны сработать. Если это сделали украинцы, кто-то из украинских спецслужб, то у меня есть вопрос – зачем делать такую халяву и так “капарно” это все делать, – задался вопросами Садовый.

Он сообщил, что хотел бы, чтобы ситуацию расследовали и дали ему ответы на вопросы.

Напомним, в 2023 году в одном из помещений, где должен был находиться на тот момент главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, нашли неизвестное устройство. Известно, что оно не работало.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили информацию об обнаружении элементов прослушивания.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 359 (Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Андрей Садовой

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.