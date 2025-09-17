В кабінеті мера Львова Андрія Садового знайшли прослуховувальний пристрій.

Про це сам мер повідомив у себе в соцмережах.

Прослуховування в кабінеті Садового: що відомо

Він розповів, що у звичайний зарядний блок радіотелефона криво припаяли сім-картку, картку пам’яті та мікрофон.

– Минулого тижня телефон почав “виснути”, віддали в ремонт – результат бачите. Кому і навіщо це потрібно – мають з’ясувати правоохоронці, – сказав Андрій Садовий.

На опублікованому відео львівський мер продемонстрував зарядний пристрій, до якого прикріпили апаратуру.

В моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій.

У зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав “виснути”, віддали в ремонт — результат бачите. Кому і навіщо це потрібно — мають з’ясувати правоохоронці. pic.twitter.com/lVAowDxq2i — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) September 17, 2025

Наразі невідомо, хто, коли і навіщо прослуховував Садового.

– Якщо це зробили іноземні спецслужби, тоді СБУ та інші контролюючі органи, які тим займаються, мають спрацювати. Якщо це зробили українці, хтось з українських спецслужб, то в мене є питання – нащо робити таку халяву і так “капарно” це все робити, – задався питаннями Садовий.

Він повідомив, що хотів би, щоб ситуацію розслідували і дали йому відповіді на запитання.

Нагадаємо, у 2023 році в одному із приміщень, де мав перебувати на той момент головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, знайшли невідомий пристрій. Відомо, що він не працював.

Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію щодо виявлення елементів прослуховування.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

