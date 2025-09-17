С 1 октября Кабмин разрешил использовать средства с государственной выплаты Пакунок школяра на книги, проинформировала премьер-министр Юлия Свириденко.

Пакунок школяра расширили на книги

Юлия Свириденко в Telegram-канале сообщила, что с 1 октября 2025 года на средства Пакунок школяра можно будет покупать книги.

— Расширили Пакунок школяра. С 1 октября 2025 года тратить единоразовую помощь можно и на книги, — написала она.

Напомним, что 7 июля Кабмин запустил выплату Пакунок школяра в размере 5 тыс. грн на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в офлайн-формате.

В Минсоцполитики проинформировали, что задачей программы Пакет школьника является стимулирование семей, которые воспитывают детей, оставаться в Украине.

6 августа директор Украинского института книги (УИК) Александра Коваль призвала Кабинет министров разрешить покупать книги за средства по государственной выплате Пакет школьника. Также 25 августа Украинская издательская ассоциация призвала власти разрешить покупать книги за средства по государственной выплате Пакунок школяра.

