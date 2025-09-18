Карта боевых действий на 18 сентября 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновений.
Такие данные в 08:00 18 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар одной ракетой и 95 авиационных ударов, сбросив 153 управляемые авиационные бомбы.
Кроме этого, привлекли для поражения 6 097 дронов-камикадзе и осуществили 4 766 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 174 – из реактивных систем залпового огня.
Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 18 сентября 2025 года
Ситуация в Украине на 18 сентября 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, а также осуществил 203 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Одрадное и в сторону Григоровки и Обуховки.
На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Киндрашовка, Загризово, Богуславка и в направлении Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбівка, Шандриголове, Среднее, Колодязи.
На Северском направлении в районах Григоровки, Дроновки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя противник 14 раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений – захватчик атаковал в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечине и в сторону Никифоровки.
На Торецком направлении враг осуществил 17 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Николаево-Поля.
На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономичное, Шаховое, Лесовка, Муравка, Зверовое, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Новое Шаховое и в направлениях Покровска, Новопавловки и Нового Донбасса.
На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Толстой, Поддубное, Воскресенка, Комышуваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка.
На Гуляйпольском направлении враг осуществил один тщетный штурм позиций наших защитников в районе населенного пункта Полтавка.
На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ на 18 сентября 2025 года
- личного состава – около 1 098 380 (+930) человек;
- танков – 11 191(+2);
- боевых бронированных машин – 23 277;
- артиллерийских систем – 32 879 (+33);
- РСЗО – 1 491 (+1);
- средств ПВО – 1 217;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 60 469 (+390);
- крылатых ракет – 3 718;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 000 (+122);
- специальной техники – 3 965.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 303-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.