За прошедшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновений.

Такие данные в 08:00 18 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар одной ракетой и 95 авиационных ударов, сбросив 153 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, привлекли для поражения 6 097 дронов-камикадзе и осуществили 4 766 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 174 – из реактивных систем залпового огня.

Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 18 сентября 2025 года

Ситуация в Украине на 18 сентября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, а также осуществил 203 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Одрадное и в сторону Григоровки и Обуховки.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Киндрашовка, Загризово, Богуславка и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбівка, Шандриголове, Среднее, Колодязи.

На Северском направлении в районах Григоровки, Дроновки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя противник 14 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений – захватчик атаковал в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечине и в сторону Никифоровки.

На Торецком направлении враг осуществил 17 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Николаево-Поля.

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономичное, Шаховое, Лесовка, Муравка, Зверовое, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Новое Шаховое и в направлениях Покровска, Новопавловки и Нового Донбасса.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Толстой, Поддубное, Воскресенка, Комышуваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка.

На Гуляйпольском направлении враг осуществил один тщетный штурм позиций наших защитников в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 18 сентября 2025 года

личного состава – около 1 098 380 (+930) человек;

танков – 11 191(+2);

боевых бронированных машин – 23 277;

артиллерийских систем – 32 879 (+33);

РСЗО – 1 491 (+1);

средств ПВО – 1 217;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 60 469 (+390);

крылатых ракет – 3 718;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 62 000 (+122);

специальной техники – 3 965.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 303-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

