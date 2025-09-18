Подольский мостовой переход уже сегодня обеспечивает сообщение левого и правого берегов Киева, играя важную роль в развитии транспортной сети города. Его стратегическое значение заключается в улучшении транспортной мобильности и подготовке к масштабным инфраструктурным проектам.

В Киеве планируют открытие новых станций метро. Подробности узнавайте в нашем материале.

Новые станции киевского метро: что известно

Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, следующим шагом станет строительство съезда на Подол. Это позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по столице более комфортным.

Параллельно продолжается подготовка к первому этапу строительства новых станций метро в Киеве на Подольско-Выгуровской линии, которая соединит левый и правый берега города.

Названия новых станций метро в Киеве

Проект предусматривает участок от станции Глубочицкая до станции Радужная. В линию войдут станции Глубочицкая, Подольская, Радужная и три станции в конструкциях мостового перехода. Также запланированы пересадочные узлы между станциями Лукьяновская – Глубочицкая и Тараса Шевченко – Подольская.

Станцию Радужная построят на левом берегу столицы.

В настоящее время уже выполнены частичные подготовительные работы. После завершения строительства съезда на Подол начнутся работы, необходимые для открытия новых станций метро и запуска метро на Троещину.

Таким образом, в ближайшие годы Киев получит шесть новых станций метро в Киеве, что значительно расширит сеть и повысит удобство передвижения по городу. Это позволит киевлянам оценить все преимущества новых станций киевского метро, а также ознакомиться с названиями новых станций метро в Киеве.

Источник : КГГА

