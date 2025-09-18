Подільський мостовий перехід вже сьогодні забезпечує сполучення лівого та правого берегів Києва, відіграючи важливу роль у розвитку транспортної мережі міста. Його стратегічне значення полягає у поліпшенні транспортної мобільності та підготовці до масштабних інфраструктурних проєктів.

Нові станції київського метро: що відомо

Як повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, наступним кроком стане будівництво з’їзду на Поділ. Це дозволить розвантажити транспортні потоки та зробить пересування столицею більш комфортним.

Паралельно триває підготовка до першого етапу будівництва нових станцій метро у Києві на Подільсько-Вигурівській лінії, яка з’єднає лівий і правий береги міста.

Назви нових станцій метро у Києві

Проєкт передбачає ділянку від станції Глибочицька до станції Райдужна. До лінії увійдуть станції Глибочицька, Подільська, Райдужна та три станції у конструкціях мостового переходу. Також заплановані пересадкові вузли між станціями Лук’янівська – Глибочицька та Тараса Шевченка – Подільська.

Станцію Райдужна зведуть на лівому березі столиці.

Наразі вже виконані часткові підготовчі роботи. Після завершення будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні для виконання відкриття нових станцій метро та запуску метро на Троєщину.

Таким чином, у найближчі роки Київ отримає шість нових станцій метро у Києві, що значно розширить мережу та підвищить зручність пересування містом. Це дозволить киянам оцінити всі переваги нових станцій київського метро, а також ознайомитися з назвами нових станцій метро у Києві.

Джерело : КМДА

