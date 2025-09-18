Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с украинскими воинами, задействованными в Добропольской контрнаступательной операции, благодаря которым уже удалось освободить сотни квадратных километров в Донецкой области.

Об этом президент сообщил у себя в Telegram.

Зеленский в Доброполье: как прошла встреча с воинами

Сейчас смотрят

Президент наградил защитников государственными наградами и выслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ходе операции, общей ситуации на фронте и будущих планах украинской армии.

– Шаг за шагом воины освобождают нашу землю: с начала операции уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов, еще более 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов, – подчеркнул Зеленский.

Контрнаступление в Донецкой области: что известно о потерях РФ

По словам Владимира Зеленского, украинским защитникам удалось взять в плен почти сотню оккупантов, а еще тысячи потерь россияне имеют на этом направлении в виде раненых и убитых.

– Потери россиян только с начала нашей контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только за эти недели – уже более 2 500, из них более 1300 россиян – убиты, – рассказал он.

Зеленский поблагодарил украинских воинов за стойкость и смелость.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 300-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.