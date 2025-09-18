Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із українськими воїнами, задіяними у Добропільській контрнаступальній операції, завдяки яким уже вдалося звільнити сотні квадратних кілометрів у Донецькій області.

Про це президент повідомив у себе в Telegram.

Зеленський на Добропіллі: як пройшла зустріч із воїнами

Президент відзначив захисників державними нагородами та вислухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани української армії.

Зараз дивляться

– Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев’ять населених пунктів очищені від окупантів, – наголосив Зеленський.

Контрнаступ на Донеччині: що відомо про втрати РФ

За словами Володимира Зеленського, українським захисникам вдалось взяти в полон майже сотню окупантів і ще тисячі втрат росіяни мають на цьому напрямку пораненими та вбитими.

– Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями – уже більш ніж 2 500, з них більш ніж 1 300 росіян – убито, – розповів він.

Зеленський подякував українським воїнам за стійкість і сміливість.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 300-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.