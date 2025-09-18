Зеленський про Добропільську операцію: Звільнено 160 кв. км та 7 населених пунктів
Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із українськими воїнами, задіяними у Добропільській контрнаступальній операції, завдяки яким уже вдалося звільнити сотні квадратних кілометрів у Донецькій області.
Про це президент повідомив у себе в Telegram.
Зеленський на Добропіллі: як пройшла зустріч із воїнами
Президент відзначив захисників державними нагородами та вислухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани української армії.
– Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев’ять населених пунктів очищені від окупантів, – наголосив Зеленський.
Контрнаступ на Донеччині: що відомо про втрати РФ
За словами Володимира Зеленського, українським захисникам вдалось взяти в полон майже сотню окупантів і ще тисячі втрат росіяни мають на цьому напрямку пораненими та вбитими.
– Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями – уже більш ніж 2 500, з них більш ніж 1 300 росіян – убито, – розповів він.
Зеленський подякував українським воїнам за стійкість і сміливість.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 300-ту добу.
