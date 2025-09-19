Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня Ставку верховного главнокомандующего. Главное — это производство украинского оружия.

Зеленский о производстве оружия

Как заявил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 19 сентября, есть четкие объемы, которые нужны украинской армии до конца года и на следующий год, а также что должно быть на складах для защиты и поддержки нашей силы.

— Конечно, это достаточное финансирование для производства оружия в Украине. И производство вместе с партнерами, и поставки в Украину того, что производят партнеры сами. Дефицит в финансировании производства оружия у нас будет покрываться с этого года, в частности благодаря управляемому экспорту некоторых видов нашего оружия, — сказал президент.

По его словам, благодаря такому управляемому экспорту Украина будет увеличивать производство дронов для фронта и будет иметь финансы.

Сейчас смотрят

Президент рассказал, что определенные виды современного оружия Украина может производить в значительно больших объемах, чем может самостоятельно профинансировать, а определенные виды оружия уже есть в значительно большем объеме, чем реально нужно сегодня.

Например, морские дроны, на которые рассчитывает мир и которые есть в избытке в Украине, а также противотанковое оружие и некоторые другие виды, подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский о ситуации на фронте

Глава государства заслушал доклады украинских военных и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам президента, Украина продолжает контрнаступательные действия на Донецком направлении в районе Покровска и Доброполья.

Именно там было одно из самых важных для россиян направлений их наступления. Оккупанты не смогли там развернуть полноценное наступление, а украинские военные уничтожают их силы, утверждает Зеленский.

Он рассказал, что россияне понесли существенные потери. В то же время существенно пополнен обменный фонд для нашего государства – каждый день добавляются российские пленные.

Президент Украины поблагодарил все наши привлеченные подразделения.

— 79 и 82 десантно-штурмовые бригады, наши штурмовые подразделения – 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки, 14-я бригада Национальной гвардии Украины. Спасибо, воины, — сказал глава государства.

Как отметил Зеленский, Украина защищает позиции в Купянске Харьковской области и районах вокруг города.

Кроме того, президент анонсировал новые украинские дипстрайки в ответ на то, что делает Россия.

Зеленский о приоритетах Украины

Первый приоритет Украины – это фронт, обеспечение наших бригад, второй – наши арсеналы, а третий – управляемый экспорт.

В течение двух недель будет представлен концепт – три новые экспортные платформы, анонсировал президент.

По его словам, первая платформа – для экспорта и взаимодействия с Соединенными Штатами Америки, вторая – это европейские партнеры, а третье направление – другие партнеры в мире, которые тоже заинтересованы в украинском оружии и от которых ВСУ получили ту или иную поддержку.

— Это обязательно, чтобы они нам тоже помогали, чтобы мы им помогли. Сейчас именно украинцы, именно украинские компании, украинская армия имеют один из самых сильных опытов современной войны, — обратил внимание глава государства.

По его мнению, это касается во многом передового оружия и технологий. Украина не будет заниматься “военной благотворительностью” и не будет помогать тем, кому безразлична Украина.

Как утверждает президент, Украина готова работать с теми, кто оказал реальную поддержку и выступил за нашу независимость.

Конечно, должен быть надежный экспортный контроль, чтобы украинские технологии и наше оружие не достались россиянам и их пособникам, сказал Зеленский.

— Много об этом говорили наши украинские компании, компании-производители оружия. В мире большой интерес к совместным проектам с Украиной по производству оружия. Есть четкий спрос на наше оружие, — подчеркнул президент.

Соответственно, благодаря именно управляемому экспорту Украина сможет аккумулировать деньги на большее производство тех вещей, которые нужны Силам обороны, убежден Владимир Зеленский.

Зеленский о законопроекте о военном омбудсмене

Президент Украины поблагодарил парламентариев за принятие его законопроекта о военном омбудсмене.

По его мнению, речь идет о реальной защите прав украинских воинов.

Закон уже подписан и опубликован, а теперь глава государства подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена.

В то же время утверждено положение о работе этой институции. Зеленский отметил, что назначит Ольгу Решетилову, которую хорошо знают украинские воины, первым военным омбудсменом.

Впереди – запуск института и системная работа. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было ощутимо, что Украина делает то, что укрепляет армию и наших бойцов.

Президент поблагодарил всех, кто работает ради Украины и воюет ради нашего государства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.