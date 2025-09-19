Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні Ставку верховного головнокомандувача. Головне – це виробництво української зброї.

Зеленський про виробництво зброї

Як заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 19 вересня, є чіткі обсяги, що потрібно українській армії до кінця року та на наступний рік, а також що має бути на складах для захисту для підтримки нашої сили.

– Звісно, це достатнє фінансування на виробництво зброї в Україні. І виробництво разом із партнерами, і постачання в Україну того, що виробляють партнери самі. Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас покриватиметься із цього року, зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї, – сказав президент.

За його словами, завдяки такому керованому експорту Україна збільшуватиме виробництво дронів для фронту та матиме фінанси.

Президент розповів, що певні види сучасної зброї Україна може виробляти у значно більших обсягах, ніж може самостійно профінансувати, а певні види зброї вже є у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно сьогодні.

Наприклад, морські дрони, на які розраховує світ і які є у профіциті в Україні, також – протитанкова зброя та деякі інші види, наголосив Володимир Зеленський.

