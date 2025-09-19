Информация российских пропагандистов о якобы захвате Серебрянского лесничества на севере Луганской области, где войска РФ в последние недели усилили давление, не соответствует действительности.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр, подполковник Алексей Бельский.

Ситуация в Серебрянском лесу — что известно

— Серебрянский лес не захвачен. Силы обороны Украины мужественно держат там оборону, — утверждает спикер ОСГВ Днепр.

По его словам, ситуация на этом направлении очень тяжелая, однако украинские воины держатся.

Сейчас смотрят

В начале сентября российские войска активизировали штурмы позиций Сил обороны вблизи Севера и продвинулись в направлении Лимана. На пути между этими двумя ключевыми городами расположено небольшое село Ямполь, на которое РФ уже начала наступление.

Недавно российские военные, замаскировавшись под гражданских, предприняли попытку закрепиться в населенном пункте.

Бельский рассказал, что россиянам помогали местные жители, поэтому это осложнило оборону. Однако оккупантам не удалось закрепиться в Ямполе. По его словам, часть военных РФ ликвидирована, а другие — попали в украинский плен.

Украинские защитники удерживают оборону в Серебрянском лесу более трех лет — с осени 2022 года.

В пятницу, 19 сентября, в Министерстве обороны России заявили о взятии под контроль Серебрянского лесничества на севере Луганской области, где оккупанты пытались продвинуться в последние недели.

Источник : BBC Украина

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.