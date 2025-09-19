Інформація російських пропагандистів про нібито захоплення Серебрянського лісництва на півночі Луганської області, де війська РФ останніми тижнями посилили тиск, не відповідає дійсності.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро, підполковник Олексій Бєльський.

Ситуація у Серебрянському лісі – що відомо

– Серебрянський ліс не захоплений. Сили оборони України мужньо тримають там оборону, – стверджує речник ОСУВ Дніпро.

За його словами, ситуація на цьому напрямку дуже важка, проте українські воїни тримаються.

Зараз дивляться

На початку вересня російські війська активізували штурми позицій Сил оборони поблизу Сіверська та просунулися в напрямку Лимана. На шляху між цими двома ключовими містами розташоване невелике село Ямпіль, на яке РФ вже розпочала наступ.

Нещодавно російські військові, замаскувавшись під цивільних, здійснили спробу закріпитися в населеному пункті.

Бєльський розповів, що росіянам допомагали місцеві жителі, тому це ускладнило оборону. Проте окупантам не вдалося закріпитися в Ямполі. За його словами, частину військових РФ ліквідовано, а інші – потрапили в український полон.

Українські захисники утримують оборону в Серебрянському лісі протягом понад трьох років – з осені 2022 року.

У п’ятницю, 19 вересня, у Міністерстві оборони Росії заявили про взяття під контроль Серебрянського лісництва на півночі Луганської області, де окупанти намагалися просунутися останніми тижнями.

Джерело : BBC Україна

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.