Соединенные Штаты помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия решится на усиление эскалации.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов.

Трамп дал четкие гарантии безопасности Польше и странам Балтии

Журналисты спросили Трампа, будут ли США защищать Польшу и страны Балтии (Латвию, Литву и Эстонию), если российский диктатор Владимир Путин продолжит эскалацию.

Сейчас смотрят

— Я сделаю это, — категорически заявил американский президент.

Также, комментируя недавний инцидент с нарушением российскими истребителями воздушного пространства Эстонии, Трамп в очередной раз заявил, что ему это не нравится.

Заявление Трампа прозвучало после ряда российских провокаций против стран НАТО.

Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши во время атаки на Украину.

Силы НАТО сбили четыре дрона, остальные упали самостоятельно.

19 сентября три истребителя МиГ-31 ВКС РФ влетели в воздушное пространство Эстонии и пробыли там не менее 12 минут.

После этого Эстония заявила о целенаправленной провокации, а также обсуждает закрытие своего воздушного пространства.

В обоих случаях лидеры стран призвали НАТО к активации 4 статьи.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.