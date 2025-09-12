Воздушное пространство Польши нарушил 21 российский дрон, а не 17, как сообщалось ранее, сообщил глава Бюро международной политики при президенте страны Марцин Пшидач.

Польшу 10 сентября атаковал 21 российский дрон

Количество сообщений о российских дронах, которые пересекли границу республики два дня назад, возросло до 21, заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, пишет The Guardian.

По его словам, не все из заявленных дронов еще найдены. По состоянию на вчерашний вечер Министерство внутренних дел Польши подтвердило обнаружение 17 беспилотников. В частности, семнадцатый беспилотник был найден в селе Пшимярки Белгорайского уезда Люблинского воеводства.

Остальные дроны были обнаружены в следующих местах:

Люблинское воеводство в населенных пунктах: Чоснувка (уезд Бяльский), Чесники (пов. Замойский), Вирки (пов. Володавский), Кшивоверба-Колония (пов. Парчевский), Вогинь (пов. Радзинский); Великий Лан (пов. Володавский), Заблоче-Колония (пов. Бяльский), Выгалев (пов. Парчевский), Бычавка Тшеча (пов. Люблинский);

в Лодзинском воеводстве в Мнишеке (уезд Опочинский);

в Варминско-Мазурском воеводстве: в Олесно (уезд Эльблонг);

в Мазовецком воеводстве: между Рабянами и Северином (уезд Венгровский) и в Новом Городе над Пилицей (уезд Груецкий);

Свентокшиское воеводство: в Чижеве Буского уезда, в Соботце Опатовского уезда, в Смыкове Келецкого уезда.

Кроме того, Пшидач предостерег от принятия на веру очередного российского вброса в рамках пропаганды РФ относительно того, что беспилотники будто бы были украинскими. Он подчеркнул, что польские власти четко установили — дроны были российскими и запущены с территории России.

Напомним, что российские дроны во время массированного обстрела Украины 10 сентября пересекли воздушное пространство Польши.

