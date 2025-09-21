Сполучені Штати допоможуть захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія наважиться на посилення ескалації.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у відповідь на питання журналістів.

Трамп дав чіткі гарантії безпеки Польщі та країнам Балтії

Журналісти запитали Трампа, чи будуть США захищати Польщу та країни Балтії (Латвію, Литву та Естонію), якщо російський диктатор Володимир Путін продовжить ескалацію.

— Я зроблю це, – категорично заявив американський президент.

Також, коментуючи нещодавній інцидент із порушенням російськими винищувачами повітряного простору Естонії, Трамп вкотре заявив, що йому це не подобається.

Заява Трампа прозвучала після низки російських провокацій проти країн НАТО.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі під час атаки на Україну.

Сили НАТО збили чотири дрони, інші впали самостійно.

19 вересня три винищувачі МіГ-31 ВКС РФ влетіли у повітряний простір Естонії та пробули там щонайменше 12 хвилин.

Після цього Естонія заявила про цілеспрямовану провокацію, а також обговорює закриття свого повітряного простору.

В обох випадках лідери країн закликали НАТО до активації 4 статті.

