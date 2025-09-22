Сейчас в Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому ведется активная работа территориальных центров комплектования (ТЦК). За нарушение правил воинского учета, например неявку по повестке или несвоевременное обновление персональных данных, на граждан могут налагаться штрафы, а также они могут попасть в список розыска ТЦК.

О том, есть ли срок действия розыска ТЦК, мы спросили адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерину Анищенко.

Розыск ТЦК: когда заканчивается

Адвокат объясняет, что срок действия розыска ТЦК заканчивается только тогда, когда лицо появляется в территориальном центре комплектования.

В то же время, в соответствии со статьей 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), административное взыскание за нарушения, предусмотренные статьями 210 и 210¹, может быть наложено в течение трех месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

Могут ли снять статус розыска ТЦК после истечения срока его действия

Екатерина Анищенко отмечает, что для привлечения лица к административной ответственности необходима его личная явка в ТЦК. После этого составляется постановление, которое является административным взысканием.

— Однако сам розыск снимается только тогда, когда лицо появляется в ТЦК, даже если административное взыскание еще не наложено, — отметила адвокат.

Возникают вопросы по поводу уплаты штрафа через Резерв+: если лицо уплачивает штраф за неявку, снимается ли статус розыска в ТЦК? Адвокат объясняет, что в случаях, когда клиенты уплачивали штраф после розыска, статус действительно менялся, а пометка “В розыске” исчезала.

Однако в последнее время обращений стало больше из-за технических ограничений. Лицо находится в розыске, но система не позволяет уплатить штраф, потому что он еще не сформирован. Чтобы штраф появился, а постановление об административном правонарушении было выдано, лицо должно явиться в ТЦК.

Анищенко также подчеркнула, что постановление об административном правонарушении в соответствии с КУоАП составляется в присутствии нарушителя, поэтому явка в ТЦК обязательна.

— Раньше иногда штраф можно было оплатить через Резерв+, потому что была такая возможность, и отметка о розыске исчезала, но сейчас система все чаще требует личной явки, — рассказала Екатерина Анищенко.

Возможен ли повторный розыск ТЦК

Что касается повторного розыска, то за одно и то же правонарушение привлечь к ответственности дважды невозможно. Однако это не означает, что после уплаты штрафа лицо нельзя привлечь за другое правонарушение.

— Например, если лицо не явилось по повестке на сегодня, ему могут выписать новую повестку на завтра — и это будет уже новое правонарушение. То есть уплата штрафа один раз не дает иммунитета, — рассказала адвокат.

Таким образом, повторное нарушение правил воинского учета может привести к новому штрафу, повторному розыску и снова потребует явки в ТЦК.

