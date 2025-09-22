Зараз в Україні триває загальна мобілізація, тож проводиться активна робота територіальних центрів комплектування (ТЦК). За порушення правил військового обліку, наприклад неявку за повісткою чи несвоєчасне оновлення персональних даних, на громадян можуть накладатися штрафи, а також вони можуть потрапити до списку розшуку ТЦК.

Про те, чи є строк дії розшуку ТЦК, ми розпитали адвокатку юридичної компанії Riyako&partners Катерину Аніщенко.

Розшук ТЦК: коли закінчується

Адвокатка пояснює, що строк дії розшуку ТЦК закінчується тільки тоді, коли особа з’являється до територіального центру комплектування.

Водночас, відповідно до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), адміністративне стягнення за порушення, передбачені статтями 210 та 210¹, може бути накладене протягом трьох місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Чи можуть зняти статус розшуку ТЦК після завершення його строку дії

Катерина Аніщенко зазначає, що для притягнення особи до адміністративної відповідальності необхідна її особиста явка до ТЦК. Після цього складається постанова, яка є адміністративним стягненням.

– Однак сам розшук знімається лише тоді, коли особа з’являється до ТЦК, навіть якщо адміністративне стягнення ще не накладене, – зауважила адвокатка.

Виникають питання щодо сплати штрафу через Резерв+: якщо особа сплачує штраф за неявку, чи знімається статус розшуку у ТЦК? Адвокатка пояснює, що у випадках, коли клієнти сплачували штраф після розшуку, статус дійсно змінювався, а помітка “У розшуку” зникала.

Однак останнім часом звернень стало більше через технічні обмеження. Особа перебуває у розшуку, але система не дозволяє сплатити штраф, тому що він ще не сформований. Щоб штраф з’явився, а постанова про адміністративне правопорушення була сформована, особа повинна з’явитися до ТЦК.

Аніщенко також наголосила, що постанова про адміністративне правопорушення відповідно до КУпАП оформлюється у присутності порушника, тож явка до ТЦК обов’язкова.

– Раніше іноді штраф можна було сплатити через Резерв+, бо була така можливість, і помітка про розшук зникала, але зараз система все частіше вимагає особистої явки, – розповіла Катерина Аніщенко.

Чи можливий повторний розшук ТЦК

Щодо повторного розшуку, то за одне й те саме правопорушення притягнути до відповідальності двічі неможливо. Проте це не означає, що після сплати штрафу особу не можна притягнути за інше правопорушення.

– Наприклад, якщо особа не з’явилася за повісткою на сьогодні, їй можуть виписати нову повістку на завтра — і це буде вже нове правопорушення. Тобто сплата штрафу один раз не дає імунітету, – розповіла адвокатка.

Тож повторне порушення правил військового обліку може призвести до нового штрафу, повторного розшуку та знову вимагатиме явки до ТЦК.

