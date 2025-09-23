С лета Россия развязала масштабную волну атак на Укрзализныцю. Однако сеть продолжает держаться.

Об этом сообщил гендиректор Укрзализныци (УЗ) Александр Перцовский.

Атака РФ на УЗ: какова цель врага

По мнению Перцовского, основная цель врага – посеять панику и недоверие среди людей и нанести удар по экономике Украины.

Он напомнил, что Россия с середины лета атаковала железнодорожные электроподстанции, а также другие узлы инфраструктуры, в среднем – с помощью 6-7 дальнобойных дронов-камикадзе Шахед каждую ночь.

– Они… действуют систематически, выводя из строя одну подстанцию за другой или ключевые железнодорожные узлы, чтобы остановить пассажирские поезда и посеять панику и недоверие среди людей, – пояснил чиновник.

Глава УЗ считает, что атаки, от которых пострадали десятки подстанций, связаны с стремительным ростом количества дальнобойных дронов, которые производит российский военно-промышленный комплекс.

– Раньше у них просто не было достаточно ресурсов, чтобы один боевой беспилотник, такой как Шахед, выследил локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать Шахеды для поражения отдельных локомотивов, а не стратегических целей, – рассказал Перцовский.

Журналисты отмечают, что перерыв в движении поездов из-за российских атак в настоящее время длится от шести до двенадцати часов.

Когда электровозы не работают, приходится использовать тепловозы, которым необходимо дизельное топливо.

Кроме того, эксплуатация тепловозов, которые используются после российских атак, обходится Укрзализныце примерно в пять раз дороже за км.

Напомним, в ночь на 23 сентября россияне атаковали украинскую железную дорогу в Кировоградской области.

