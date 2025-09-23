З літа Росія розв’язала масштабну хвилю атак на Укрзалізницю. Проте мережа продовжує триматись.

Про це повідомив гендиректор Укрзалізниці (УЗ) Олександр Перцовський.

Атака РФ на УЗ: яка мета ворога

На думку Перцовського, основна ціль ворога – посіяти паніку та недовіру серед людей і вдарити по економіці України.

Він нагадав, що Росія з середини літа атакувала залізничні електропідстанції, а також інші вузли інфраструктури, в середньому – за допомогою 6-7 далекобійних дронів-камікадзе Шахед щоночі.

– Вони… діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди та посіяти паніку та недовіру серед людей, – пояснив чиновник.

Очільник УЗ вважає, що атаки, від яких постраждали десятки підстанцій, пов’язані зі стрімким ростом кількості далекобійних дронів, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.

– Раніше у них просто не було достатньо ресурсів, щоб один бойовий безпілотник, такий як Шахед, вистежив локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати Шахеди для ураження окремих локомотивів, а не стратегічних цілей, – розповів Перцовський.

Журналісти зазначають, що переривання руху поїздів через російські атаки наразі триває від шести до дванадцяти годин.

Коли електровози не працюють, доводиться використовувати тепловози, яким необхідне дизельне паливо.

Крім того експлуатація тепловозів, які використовують після російських атак, є дорожчою для Укрзалізниці приблизно в п’ять разів за км.

Нагадаємо, в ніч проти 23 вересня росіяни атакували українську залізницю у Кіровоградській області.

