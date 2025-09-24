Попри гучні обіцянки окупантів вирішити проблему з водопостачанням на ТОТ Донецької області до грудня, взимку жителі тимчасово окупованих територій залишаться без води.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Проблема з водопостачанням на ТОТ Донецької області: що відомо

У ЦПД наголошують: за роки окупації Росія довела проблему водопостачання на ТОТ Донецької області до стану гуманітарної катастрофи.

Людей там змушують, – продовжують у ЦПД, – жити в нестерпних умовах, які принижують людську гідність.

Жителі потерпають від браку питної води, перебоїв з водопостачанням, електрикою і теплом, нестачі якісних продуктів харчування та медичної допомоги.

Додатково ускладнюють життя дефіцит ліків, відсутність нормальних комунальних послуг.

А нещодавно родичка та радниця донецького гауляйтера Дениса Пушиліна Олена Нікітіна розповіла, що взимку воду доведеться зберігати у пластикових резервуарах, які планують підігрівати газовими горілками, щоб ті не замерзали.

— Тобто замість якісного ремонту інфраструктури чи запуску нових водогонів людям пропонують небезпечні та абсурдні методи виживання, — зазначається у повідомленні ЦПД.

Використання відкритого вогню для нагрівання пластикових резервуарів не лише є пародією на комунальне господарство, а й становить реальну загрозу життю та здоров’ю жителей, наголошують у ЦПД.

Якщо представники окупаційної влади абсолютно серйозно планують впроваджувати подібні технології, це красномовніше за тисячу слів свідчить про їхню некомпетентність, зауважують у Центрі протидії дезінформації.

На їхню думку, для Кремля жителі тимчасово окупованих територій залишаються лише ресурсом, який можна експлуатувати у військових та політичних цілях.

Нагадаємо, що у травні влада Донецької області планувала перетворити певні зруйновані квартали ТОТ на пам’ятки, які показуватимуть туристам як “приклад героїзму і пам’яті.

