Це карикатура – ЦПД про намір окупантів гріти резервуари з водою на ТОТ Донеччини
Попри гучні обіцянки окупантів вирішити проблему з водопостачанням на ТОТ Донецької області до грудня, взимку жителі тимчасово окупованих територій залишаться без води.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
Проблема з водопостачанням на ТОТ Донецької області: що відомо
У ЦПД наголошують: за роки окупації Росія довела проблему водопостачання на ТОТ Донецької області до стану гуманітарної катастрофи.
Людей там змушують, – продовжують у ЦПД, – жити в нестерпних умовах, які принижують людську гідність.
Жителі потерпають від браку питної води, перебоїв з водопостачанням, електрикою і теплом, нестачі якісних продуктів харчування та медичної допомоги.
Додатково ускладнюють життя дефіцит ліків, відсутність нормальних комунальних послуг.
А нещодавно родичка та радниця донецького гауляйтера Дениса Пушиліна Олена Нікітіна розповіла, що взимку воду доведеться зберігати у пластикових резервуарах, які планують підігрівати газовими горілками, щоб ті не замерзали.
— Тобто замість якісного ремонту інфраструктури чи запуску нових водогонів людям пропонують небезпечні та абсурдні методи виживання, — зазначається у повідомленні ЦПД.
Використання відкритого вогню для нагрівання пластикових резервуарів не лише є пародією на комунальне господарство, а й становить реальну загрозу життю та здоров’ю жителей, наголошують у ЦПД.
Якщо представники окупаційної влади абсолютно серйозно планують впроваджувати подібні технології, це красномовніше за тисячу слів свідчить про їхню некомпетентність, зауважують у Центрі протидії дезінформації.
На їхню думку, для Кремля жителі тимчасово окупованих територій залишаються лише ресурсом, який можна експлуатувати у військових та політичних цілях.
Нагадаємо, що у травні влада Донецької області планувала перетворити певні зруйновані квартали ТОТ на пам’ятки, які показуватимуть туристам як “приклад героїзму і пам’яті.