Обычно учебный год длится не менее 175 учебных дней и заканчивается до 1 июля, как это прописано в части третьей статьи 10 закона Украины О полном общем среднем образовании.

Однако в настоящее время это положение временно не действует, и сроки учебного процесса определяет Кабинет Министров Украины.

Сколько продлятся осенние каникулы 2025 года и когда они начнутся, читайте в нашем материале.

Когда начинаются осенние каникулы 2025 года

Ожидается, что учебный год 2025-2026 начнется 1 сентября 2025 года и завершится 30 июня 2026 года. В то же время, согласно действующему законодательству, школы имеют право самостоятельно определять особенности организации образовательного процесса.

Педагогический совет каждого учебного заведения может принимать решения о структуре и продолжительности учебного года, расписании недели и дня, графике занятий и перерывов, а также формах организации обучения.

Поскольку школы имеют автономию в формировании учебного года, даты осенних каникул 2025 года в Украине могут отличаться в зависимости от региона или конкретного заведения. Однако ориентировочно с учетом опыта прошлых лет осенние каникулы начнутся с 27 октября.

Осенние каникулы 2025: сколько продлятся

Обычно осенние каникулы длятся около недели и в конце октября — начале ноября.

В 2025 году ориентировочно отдых будет с 27 октября по 2 ноября.

Но все зависит от эпидемической ситуации. Осенью часто возрастает количество простудных и других инфекций, поэтому школы, работающие очно, могут закрываться на карантин, чтобы не дать болезням распространиться.

Соответственно департаменты образования и науки вместе с местными администрациями имеют право корректировать, переносить или продлевать даты осенних каникул 2025.

Они могут это делать в зависимости от ситуации в регионе, чтобы обеспечить безопасность учеников и персонала. Поэтому в разных местах график каникул может немного отличаться.

Что изменится в новом учебном году

МОН сообщило об отмене приказа №1112 (о нормах дистанционного обучения), но в то же время заявило, что его ключевые идеи останутся и будут интегрированы в другие нормативные документы до начала учебного года.

Отмена приказа №1112 стала результатом договоренности между МОН и прифронтовыми регионами из-за сложной ситуации с безопасностью. Несмотря на это, основные идеи документа останутся и будут интегрированы в другие акты до 1 сентября.

Формат обучения будет определяться в зависимости от обстоятельств: на прифронтовых территориях — дистанционно, на временно оккупированных — педагогический патронаж с индивидуальными занятиями, за рубежом — украиноведческий компонент с упрощенной программой, в безопасных регионах — очно.

Школы сами будут решать, какой формат запускать, но МОН не рекомендует сочетать очное и дистанционное обучение в одном классе.

