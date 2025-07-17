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Дистанционное обучение не отменят: Федоров объяснил ликвидацию приказа №1112

Отмена дистанционного обучения в Украине: объяснение о ликвидации Приказа №1112
Фото: УНИАН

Отмена с 18 июля приказа Минобразования №1112 не означает отмену дистанционного обучения, поскольку в условиях войны приоритетом остается безопасность детей.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

Отменят ли в Украине дистанционное обучение

Он напомнил, что накануне в видеообращении анонсировал ликвидацию приказа Минобразования №1112 и рассказал, что вместе с депутатами будут искать пути, как вернуть детей к безопасному офлайн-обучению и преодолеть образовательные потери, вызванные пандемией и войной.

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— Дистанционное обучение не будут отменять. Безопасность детей — наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки — приоритет, — подчеркнул он.

По его словам, обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает.

Почему отменили приказ №1112

Федоров объяснил, что общины и депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах учится детей меньше, чем предусмотрено этим приказом.

— Именно из-за этих положений Приказ №1112 будет отменен, — добавил он.

В то же время подчеркнул, что сейчас строятся подземные школы и современные укрытия, чтобы дети могли учиться офлайн безопасно при любых условиях.

В июне Министерство образования обновило правила дистанционного обучения для школ по всей Украине, а также детей, которые сейчас находятся за рубежом или на временно оккупированных территориях, которые вступят в силу 1 сентября 2025 года.

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