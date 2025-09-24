Зима — це час контрастів. Вона може вражати тишею засніжених ранків і водночас випробовувати людину лютою хуртовиною чи різкими морозами. Саме в цей період погода стає справжнім господарем життя, диктуючи свої умови.

Якою буде зима 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Які фактори визначатимуть погоду взимку в Європі

За попередніми даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) та NOAA, зима 2025-2026 обіцяє перетворити Європу на арену різких погодних контрастів.

На континент впливатимуть одночасно штормові системи Атлантики, холодні арктичні потоки з Сибіру та атмосферні циклональні системи Середземномор’я.

На відміну від звичайних зим із відносно передбачуваною погодою, сезон 2025/2026 характеризуватиметься складною взаємодією численних кліматичних факторів, зокрема активною фазою Ла-Нінья (океанічне та атмосферне явище, фаза кліматичного циклу, яка характеризується зниженням температури поверхневих вод у центральній та східній частинах Тихого океану, – Ред.), можливою ослабленою циркуляцією полярного вихору.

До цього додаються впливи великого снігового покриву Євразії, блокуючі антициклональні системи над Гренландією та Скандинавією. Усе це створює умови для потенційно екстремальних явищ, а саме рекордного тепла, повеней, сильних снігопадів та холодних хвиль.

Впливатиме на погоду в Європі та Україні взимку і полярний вихор. Це циркуляція, яка визначає, зима в Європі буде м’якою чи суворою. Якщо вихор залишиться сильним, домінуватиме західний потік, що утримуватиме погоду м’якою та вологою. Але ослаблення вихору може призвести до сильних арктичних вторгнень.

Попередні прогнози:

Попередні прогнози на зиму 2025/2026 вказують на ослаблення полярного вихору у січні. Це створює ризик потужних арктичних вторгнень у Центральну та Південну Європу з низькими температурами у лютому.

Узимку 2025/2026, за даними Європейського центру середньострокових прогнозів, може випасти багато снігу у Сибіру, що підвищує ймовірність тривалих холодних хвиль у Східній Європі, зокрема і в Україні, особливо в січні та лютому.

Східна Європа, зокрема і Україна, можуть стати найхолоднішим регіоном із потенційними рекордними арктичними вторгненнями наприкінці зими. Можливе тривале утримання стійкого снігового покриву та мінусових температур.

Якою буде зима у 2026 році: динаміка по місяцях

Як пояснила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі Фактам ICTV, сезонні прогнози погоди відрізняються від звичних щоденних чи короткострокових прогнозів.

Якщо прогноз на найближчі 1–5 днів дає нам конкретні дані про температуру, опади чи вітер, то довгострокові прогнози відображають лише загальні тенденції. Їх можна розглядати як сценарій, що описує, як у великих масштабах і протягом тривалих періодів можуть змінюватися погодні умови.

Йдеться не про точну температуру в певний день, а про кліматичні відхилення від середніх багаторічних значень. Такі прогнози дають уявлення про те, чи буде сезон теплішим або холоднішим за норму, а також чи очікується надлишок чи нестача опадів.

Складання довгострокових прогнозів — це складний процес, адже потрібно враховувати безліч чинників. Серед них — процеси в океанах, зміни у верхніх шарах атмосфери, глобальні кліматичні тенденції та інші впливи. Усі ці параметри відстежуються за допомогою моніторингу стану атмосфери й океану та обробляються спеціальними чисельними моделями.

Результати аналізу дозволяють вирахувати ймовірні показники температури та кількості опадів на кілька місяців наперед. Оскільки це надзвичайно складні обчислення, які потребують великих ресурсів, їх виконують лише провідні світові прогностичні центри. В Україні таких власних моделей немає, тож доводиться користуватися розрахунками міжнародних організацій.

Наголошуємо, що це не прогноз, якою буде зима в 2026 році, а лише опис факторів, які визначатимуть синоптичну ситуацію в Україні та Європі.

Динаміка по місяцях:

У грудні 2025 буде тепліше за норму на Заході, волого у Великій Британії, Франції.

Січень 2026-го стане перехідним місяцем. В цей час температура знизиться на Сході Європи, зокрема в Україні.

У лютому 2026 року очікується температура нижча за норму майже по всій Європі. Можливі часті арктичні вторгнення, сильні снігопади в Східній Європі, зокрема і в Україні.

Інформацію, якою буде зима 2026 року та прогноз, надасть Укргідрометцентр безпосередньо взимку. Адже надавати більш-менш точні прогнози можливо у короткостроковій перспективі, тобто на 3-5 днів (максимум 7).

