Делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским провела в США более 30 мероприятий, среди которых переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и десятки других встреч с партнерами ради мира и укрепления сотрудничества.

О результатах визита в Соединенные Штаты сообщил в Telegram Владимир Зеленский.

Зеленский о мероприятиях в США

— Более 30 мероприятий провела наша команда, среди которых продуктивные переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, встреча первых леди Украины и США, десятки встреч с лидерами ради мира, усиления существующего сотрудничества и развития новых связей, — написал глава государства.

Зеленский отметил, что Саммит международной Крымской платформы впервые состоялся на глобальной арене и собрал представителей более 60 стран. В Саммите Международной коалиции за возвращение украинских детей на уровне лидеров приняли участие более 40 делегаций.

Также в США прошли встречи с организациями, бизнесом, важные мероприятия, посвященные современным глобальным вызовам и пути к миру и процветанию в мире, образовательным вопросам.

— Эта работа ради одного – силы нашей страны. Силы, которая поможет нам защитить свой народ. Силы, которая поможет прекратить войну и восстановить реальный и надежный мир. Украина благодарна каждому неравнодушному сердцу, всем странам и лидерам, которые готовы помогать нам, — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил партнеров за поддержку украинских воинов, граждан и детей.

— Спасибо каждому и каждой в Украине, кто на передовой, на боевых постах и заданиях, каждому, кто сражается за нас, за Украину и наши национальные интересы. Обязательно защитим Украину, — добавил Зеленский.

