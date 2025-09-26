Делегація України на чолі з президентом Володимиром Зеленським провела у США понад 30 заходів, серед яких переговори з американським лідером Дональдом Трампом та десятки інших зустрічей із партнерами заради миру та посилення співпраці.

Про результати візиту до Сполучених Штатів повідомив у Telegram Володимир Зеленський.

Зеленський про заходи в США

– Понад 30 заходів провела наша команда, серед яких продуктивні переговори з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, зустріч перших леді України та США, десятки зустрічей з лідерами заради миру, посилення наявної співпраці та розбудови нових зв’язків, – написав глава держави.

Зеленський зазначив, що Саміт міжнародної Кримської платформи вперше відбувся на глобальній сцені та зібрав представників понад 60 країн. У Саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів взяли участь понад 40 делегацій.

Також у США пройшли зустрічі з організаціями, бізнесом, важливі заходи, присвячені сучасним глобальним викликам і шляху до миру й процвітання у світі, освітнім питанням.

– Ця робота заради одного – сили нашої країни. Сили, яка допоможе нам захистити свій народ. Сили, яка допоможе припинити війну та відновити реальний і надійний мир. Україна вдячна кожному небайдужому серцю, всім країнам і лідерам, які готові допомагати нам, – наголосив Зеленський.

Президент подякував партнерам за підтримку українських воїнів, громадян та дітей.

– Дякуємо кожному й кожній в Україні, хто на передовій, на бойових постах і завданнях, кожному, хто б’ється за нас, за Україну й наші національні інтереси. Обов’язково захистимо Україну, – додав Зеленський.

