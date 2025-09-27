Ночная атака на Украину: силы ПВО обезвредили 97 из 115 вражеских дронов
В ночь на 27 сентября РФ совершила очередную дроновую атаку на Украину, запустив 115 беспилотников разных типов.
Такие данные на утро обнародовали в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину сегодня: что известно
Враг атаковал Украину 115 ударными БпЛА Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Вражеские дроны летели с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (территория РФ), Чауда (временно оккупированный Крым). Более 70 из этих дронов – Шахеды.
Ночную воздушную атаку на Украину отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По предварительным данным, по состоянию на утро противовоздушная оборона сбила или подавила 97 БпЛА. Отражение атаки происходило на севере, юге, востоке и в центре Украины.
Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на шести локациях, а также падение обломков в двух местах.
В Воздушных силах предупредили, что атака продолжается: на севере зафиксированы новые группы ударных беспилотников.
Атака на Украину 27 сентября: последствия
В ночь на 27 сентября враг, в частности, совершил атаку на Запорожье. Под ударом оказался супермаркет АТБ возле автовокзала, там вспыхнул пожар. Повреждены две многоэтажки и нежилые помещения.
Ночью ударные дроны РФ атаковали и Винницкую область. Есть попадание в критическую инфраструктуру, произошел пожар. Также взрывами поврежден жилой дом – остекление окон и крыша.
Дроны атаковали и Покровскую общину на Днепропетровщине. Там пострадала 39-летняя женщина, повреждены частные дома, гаражи, автомобили, музей и магазин.
Под атакой дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Из-за повреждения ряд поездов следуют с задержкой.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 312-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.