Ночью российские ударные дроны атаковали Винницкую область. Есть попадания в критическую инфраструктуру.

Об этом сообщила первая заместительница начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Атака на Винницкую область сегодня, 27 сентября: что известно

По информации Натальи Заболотной, около 02:30 произошло попадание в объект критической инфраструктуры, возник пожар. Также взрывами поврежден жилой дом — остекление окон и крыша.

Предварительно известно, что пострадавших нет.

По состоянию на 06:30 бойцы ГСЧС пожар ликвидировали. Движение поездов восстановлено.

В результате атаки без электроснабжения остается один жилой дом. На месте работают соответствующие службы.

К ликвидации пожара были привлечены более 30 пожарных и 8 единиц техники.

Этой ночью российские беспилотники также атаковали Кировоградскую область, сообщил глава ОВА Андрей Райкович. Работали силы ПВО, в общинах области обошлось без последствий.

10 сентября враг атаковал промышленную инфраструктуру в Виннице. В воздушном пространстве области зафиксировали 26 дронов и 11 крылатых ракет. В результате вражеского удара пострадал 31 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 312-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

