Ночью дроны атаковали Винницкую область: есть попадания в критическую инфраструктуру
Ночью российские ударные дроны атаковали Винницкую область. Есть попадания в критическую инфраструктуру.
Об этом сообщила первая заместительница начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
Атака на Винницкую область сегодня, 27 сентября: что известно
По информации Натальи Заболотной, около 02:30 произошло попадание в объект критической инфраструктуры, возник пожар. Также взрывами поврежден жилой дом — остекление окон и крыша.
Предварительно известно, что пострадавших нет.
По состоянию на 06:30 бойцы ГСЧС пожар ликвидировали. Движение поездов восстановлено.
В результате атаки без электроснабжения остается один жилой дом. На месте работают соответствующие службы.
К ликвидации пожара были привлечены более 30 пожарных и 8 единиц техники.
Этой ночью российские беспилотники также атаковали Кировоградскую область, сообщил глава ОВА Андрей Райкович. Работали силы ПВО, в общинах области обошлось без последствий.
10 сентября враг атаковал промышленную инфраструктуру в Виннице. В воздушном пространстве области зафиксировали 26 дронов и 11 крылатых ракет. В результате вражеского удара пострадал 31 человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 312-е сутки.
